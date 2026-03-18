18.03.2026 06:31:28

Kyungdong City Gas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kyungdong City Gas äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7608,00 KRW, nach 9877,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyungdong City Gas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,30 Milliarden KRW im Vergleich zu 80,75 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8482,00 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kyungdong City Gas ein Gewinn pro Aktie von 9940,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 264,95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kyungdong City Gas 284,33 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX in Grün -- Asiens Börsen fester
Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch mit Zuschlägen. An den Börsen in Asien geht es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen