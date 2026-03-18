Kyungdong City Gas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kyungdong City Gas äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7608,00 KRW, nach 9877,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyungdong City Gas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,30 Milliarden KRW im Vergleich zu 80,75 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 8482,00 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kyungdong City Gas ein Gewinn pro Aktie von 9940,00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 264,95 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kyungdong City Gas 284,33 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at