KYUNGDONG CITY GAS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KYUNGDONG CITY GAS hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 764,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 443,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 288,82 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KYUNGDONG CITY GAS 302,52 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at