KYUNGDONG CITY GAS präsentierte Quartalsergebnisse

KYUNGDONG CITY GAS gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1228,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KYUNGDONG CITY GAS noch ein Gewinn pro Aktie von 777,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,89 Prozent auf 447,48 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336,74 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at