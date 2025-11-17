|
17.11.2025 06:31:29
Kyungdong City Gas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kyungdong City Gas lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Kyungdong City Gas hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1086,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1189,000 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,35 Prozent auf 59,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Kyungdong City Gas 62,96 Milliarden KRW umgesetzt.
