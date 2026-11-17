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17.11.2026 06:31:28
KYUNGDONG CITY GAS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KYUNGDONG CITY GAS gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1252,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 764,00 KRW je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 430,88 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KYUNGDONG CITY GAS 288,82 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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