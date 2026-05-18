Kyungdong City Gas veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kyungdong City Gas stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 1379,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Kyungdong City Gas einen Gewinn von 1878,00 KRW je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyungdong City Gas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,96 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 60,83 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at