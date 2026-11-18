Kyungdong City Gas hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Kyungdong City Gas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1256,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1086,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 68,21 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,59 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at