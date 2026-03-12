Kyungnong präsentierte Quartalsergebnisse

Kyungnong präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 739,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -810,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 42,77 Milliarden KRW gegenüber 37,44 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1044,00 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 963,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kyungnong mit einem Umsatz von insgesamt 339,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 325,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at