Kyungnong: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kyungnong hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1285,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1440,00 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 153,47 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kyungnong 136,71 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at