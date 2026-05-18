|
18.05.2026 06:31:29
Kyungnong: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kyungnong hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1285,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1440,00 KRW erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 153,47 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kyungnong 136,71 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!