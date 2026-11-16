Kyungnong veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kyungnong hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 232,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -174,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kyungnong in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,86 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 45,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at