Kyungnong zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyungnong gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 174,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kyungnong ein Ergebnis je Aktie von -84,000 KRW vermeldet.

Umsatzseitig wurden 45,47 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kyungnong 42,83 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at