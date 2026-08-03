Kyushu Electric Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kyushu Electric Power äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 126,17 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 95,85 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 532,69 Milliarden JPY gegenüber 498,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at