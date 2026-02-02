|
Kyushu Electric Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Kyushu Electric Power ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyushu Electric Power die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,97 JPY gegenüber 70,10 JPY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Kyushu Electric Power 521,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 564,16 Milliarden JPY umgesetzt worden.
