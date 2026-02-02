Kyushu Electric Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyushu Electric Power hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyushu Electric Power noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,39 Milliarden USD, gegenüber 3,70 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at