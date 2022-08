Kyushu Electric Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kyushu Electric Power präsentierte in der am 01.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 74,750 JPY. Im Vorjahresquartal waren 32,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 436,72 Milliarden JPY gegenüber 349,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten hatten einen Verlust von 73,600 JPY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 423,21 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at