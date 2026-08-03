Kyushu Electric Power verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kyushu Electric Power hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyushu Electric Power 3,34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,45 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at