Kyushu Electric Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyushu Electric Power hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 158,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 76,55 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 629,47 Milliarden JPY, gegenüber 650,01 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at