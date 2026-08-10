Kyushu Financial Group, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kyushu Financial Group, präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 29,60 JPY gegenüber 31,08 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 79,19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at