Kyushu Financial Group, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kyushu Financial Group, äußerte sich am 13.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyushu Financial Group, 17,39 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kyushu Financial Group, einen Umsatz von 47,57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at