15.05.2026 06:31:29

Kyushu Financial Group, präsentierte Quartalsergebnisse

Kyushu Financial Group, ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyushu Financial Group, die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,86 JPY gegenüber 21,81 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyushu Financial Group, 71,22 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 72,91 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 87,54 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyushu Financial Group, 70,19 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 245,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 248,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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