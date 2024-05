Kyushu Financial Group, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyushu Financial Group, hat sich am 13.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,60 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyushu Financial Group, 3,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Kyushu Financial Group, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 61,01 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Kyushu Financial Group, 57,02 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,73 Prozent zurück. Hier wurden 204,18 Milliarden JPY gegenüber 209,91 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 62,05 JPY und einem Umsatz von 223,70 Milliarden JPY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at