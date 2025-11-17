|
Kyushu Financial Group, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kyushu Financial Group, lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,02 JPY gegenüber 12,31 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56,74 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
