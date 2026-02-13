Kyushu Financial Group, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kyushu Financial Group, hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,58 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kyushu Financial Group, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 54,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at