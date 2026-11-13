Kyushu Financial Group, stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kyushu Financial Group, hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 23,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyushu Financial Group, noch ein Gewinn pro Aktie von 17,02 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 80,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at