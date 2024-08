Kyushu Financial Group,: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kyushu Financial Group, hat am 09.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,17 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 54,40 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at