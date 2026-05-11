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11.05.2026 06:31:29
Kyushu Leasing Service hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kyushu Leasing Service hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 40,02 JPY gegenüber 25,19 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 12,12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 173,85 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 158,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 35,84 Milliarden JPY, gegenüber 39,34 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 8,90 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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