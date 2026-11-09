Kyushu Leasing Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kyushu Leasing Service hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 56,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,92 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 8,89 Milliarden JPY gegenüber 8,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at