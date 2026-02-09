|
Kyushu Leasing Service stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kyushu Leasing Service hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 41,07 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyushu Leasing Service einen Gewinn von 42,09 JPY je Aktie eingefahren.
Kyushu Leasing Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
