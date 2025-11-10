Kyushu Leasing Service zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kyushu Leasing Service hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 38,92 JPY. Im letzten Jahr hatte Kyushu Leasing Service einen Gewinn von 40,61 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyushu Leasing Service 8,03 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at