Kyushu Railway Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kyushu Railway Company hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 120,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 94,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 122,40 Milliarden JPY gegenüber 113,49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at