Kyushu Railway Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kyushu Railway Company hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 37,54 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kyushu Railway Company noch ein Gewinn pro Aktie von 38,80 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,45 Prozent auf 120,64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at