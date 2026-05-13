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13.05.2026 06:31:29
Kyushu Railway Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kyushu Railway Company hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,18 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 40,07 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 140,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kyushu Railway Company 132,49 Milliarden JPY umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 295,39 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyushu Railway Company 278,96 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 500,39 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 454,39 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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