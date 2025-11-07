Kyushu Railway Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kyushu Railway Company hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,80 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kyushu Railway Company ein EPS von 71,70 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,18 Prozent auf 120,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 104,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

