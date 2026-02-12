Kyushu Railway Company Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyushu Railway Company Un hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kyushu Railway Company Un mit einem Umsatz von insgesamt 794,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 744,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at