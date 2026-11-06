Kyushu Railway Company Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kyushu Railway Company Un hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 757,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 814,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at