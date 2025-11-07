Kyushu Railway Company Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kyushu Railway Company Un ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kyushu Railway Company Un die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kyushu Railway Company Un 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kyushu Railway Company Un 814,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 698,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at