Kyushu Railway Company Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kyushu Railway Company Un lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 789,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kyushu Railway Company Un 812,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at