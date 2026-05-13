Kyushu Railway Company Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kyushu Railway Company Un hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,130 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Kyushu Railway Company Un im vergangenen Quartal 894,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyushu Railway Company Un 869,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,980 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Kyushu Railway Company Un ein EPS von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Kyushu Railway Company Un im vergangenen Geschäftsjahr 3,32 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kyushu Railway Company Un 2,98 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at