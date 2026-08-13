Kyverna Therapeutics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kyverna Therapeutics hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,63 USD gegenüber -0,970 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at