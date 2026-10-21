Kyverna Therapeutics Aktie
WKN DE: A402W6 / ISIN: US5019761049
|
21.10.2026 17:54:09
Kyverna's CAR T Therapy Shows Durable Results In Stiff Person Syndrome
(RTTNews) - Kyverna Therapeutics (KYTX) reported one-year data from its Phase 2 KYSA-8 trial showing sustained benefits of miv-cel in stiff person syndrome.
Among 26 patients, walking performance improved by a median 49%, while 92% remained free of chronic immunotherapies for the disease. No high-grade CRS or ICANS cases were reported.
Currrently, KYTX is trading at $5.97, down 1.16%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyverna Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Kyverna Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kyverna Therapeutics Inc Registered Shs
|5,98
|2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.