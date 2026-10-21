L&T Technology Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

L&T Technology Services hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,67 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte L&T Technology Services ein EPS von 31,02 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,40 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 29,80 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at