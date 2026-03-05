L B Foster hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

L B Foster hat am 03.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei L B Foster noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

L B Foster hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 160,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 128,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,690 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei L B Foster ein Gewinn pro Aktie von 3,89 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 540,01 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 530,76 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD und einen Umsatz von 535,40 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at