L B Foster hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

L B Foster hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 138,6 Millionen USD, gegenüber 143,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,49 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at