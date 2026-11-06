L B Foster hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

L B Foster hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 168,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at