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06.05.2026 06:31:29
L B Foster stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
L B Foster präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte L B Foster einen Gewinn von -0,200 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 121,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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