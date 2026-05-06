L B Foster stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

L B Foster präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte L B Foster einen Gewinn von -0,200 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 121,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at