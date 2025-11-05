L B Foster: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

L B Foster ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat L B Foster die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,27 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 138,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 137,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at