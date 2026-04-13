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13.04.2026 06:31:29
L Catterton Asia Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
L Catterton Asia Acquisition A hat am 10.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 163,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 271,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,720 USD. Im Vorjahr waren -1,720 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat L Catterton Asia Acquisition A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 43,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 519,10 Millionen USD im Vergleich zu 924,35 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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