L Catterton Asia Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

L Catterton Asia Acquisition A hat am 24.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte L Catterton Asia Acquisition A -0,300 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 46,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at