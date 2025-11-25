|
25.11.2025 06:31:28
L Catterton Asia Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
L Catterton Asia Acquisition A hat am 24.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte L Catterton Asia Acquisition A -0,300 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 46,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.