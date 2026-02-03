L F stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

L F hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4574,88 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das L F ein Ergebnis je Aktie von -3472,000 KRW vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 617,79 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte L F einen Umsatz von 365,35 Milliarden KRW eingefahren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 332,97 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 670,40 Milliarden KRW gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 13057,290 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -11266,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 12,97 Prozent auf 2 154,94 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 907,48 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 9264,667 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 2 205,17 Milliarden KRW gelegen.

