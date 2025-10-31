L F zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

L F hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

L F hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3255,33 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2268,000 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 652,30 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 351,63 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 1924,058 KRW sowie einem Umsatz von 670,80 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at